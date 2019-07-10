القدس المحتلة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب مداهمة منازلهم في البلدة، فيما اعتقلت مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام في حي وادي حلوة بسلوان .// انتهى //12:25ت م0066