الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، في مكتبه بديوان الامارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.وقدم معاليه تهنئته له بتكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد.ونوه معاليه بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه المستمرة على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم وتوفير الخدمات الصحية بالمنطقة، وضرورة الاهتمام والحرص على تلمس الاحتياج ‏والاهتمام بتوفير البيئة الصحية المناسبة.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الصحية بالمنطقة.من جانبه عبّر الدكتور التويجري عن شكره وتقديره لمعالي وكيل إمارة منطقة الرياض، مثمناً التعاون المباشر بين الإمارة والشؤون الصحية للرقي بالخدمات في المنطقة.// انتهى //13:22ت م0086