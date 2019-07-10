الكويت 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 06ر30 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6126 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 07ر252 مليون سهم تمت من خلال 10743 صفقة بقيمة 3ر70 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 14ر4862 نقطة بنسبة 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر114 مليون سهم تمت عبر 3959 صفقة نقدية بقيمة 18ر12 مليون دينار.// انتهى //13:23ت م0088