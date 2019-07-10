الدمام 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واستستضيف أمانة المنطقة الشرقية غداً، الدورة التدريبية التي تقيمها وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت عنوان " الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك"، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام.وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، أن هذه الدورة التدريبية تخدم قطاع الثروة السمكية، وتركز الجهود على دعم الاستزراع السمكي والسعي إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجية، واعتماد البرنامج الوطني وشرح أهمية الدورة وجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة أمام جميع منسوبي ومنسوبات أمانة المنطقة الشرقية من ذوي الاختصاص.وأضاف من أهداف الدورة توفير بيئة آمنة وصحية لقطاع الثروة السمكية، بدءاً من مراحل الصيد الأولية وانتهاء بوصول المنتج إلى المستهلك والرغبة في تطوير أسواق أسواق السمك في المنطقة الشرقية، إضافة إلى رفع مستوى الرقابة على المنتجات السمكية، وإقامة دورات وورش عمل تعريفية بأفضل الممارسات الرقابية والبيئة على أسواق الأسماك، والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية.وأضاف الشويل، أن هذه الدورة التدريبية التي تستضيفها الأمانة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى تبادل الخبرات وإفادة جميع منسوبي الأمانة في جميع الإدارات من ذوي الاختصاص، فيما تستهدف إيجاد فرصة مناسبة للوصول إلى الفهم الشامل للرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك في المنطقة الشرقية حفاظاً على صحة وسلامة المنتجات السمكية ومستهلكيها لإستراتيجية وزارة البيئة والأمانة ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف، إلى جانب رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق، وتطوير آليات التواصل بين الإدارات، وتبادل الأفكار، وإشراك الجميع بالتخطيط والتطوير ما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية.// انتهى //13:27ت م0090