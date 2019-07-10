الأحساء 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسنفذ فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية أمس الأول، مبادرة "سقيا ورحمة" للطيور والحيوانات، تستهدف مدينة العيون وما جاورها.وعمل الفريق على وضع عبوات السقيا في عدد من الأماكن التي تتجمع فيها الطيور والحيوانات داخل وخارج النطاق العمراني، فيما تم توزيع عدد من العبوات على الأهالي الراغبين في الحصول عليها للمشاركة في المبادرة.وأوضح المشرف على المبادرة العضو معاذ بن جمعة الجمل، أن فريق العيون التطوعي قاموا بتوزيع 128 على أماكن تتجمع فيها الطيور عادةً، كما قاموا بتوزيع علب مجانية على زوار المقر من الأهالي الذين كان تفاعلهم مميز مع المبادرة.من جانبه بين قائد الفريق سعد بن حمد العيد، أن المبادرة تهدف للتخفيف عن الطيور والحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة والظمأ الذي يلحق بهم، من خلال وضع عبوات للماء في الطرق، مشيراً إلى أن الفريق وزع أكثر من 128 عبوة بمشاركة 30 متطوع من "رواد المستقبل" التابع للفريق.// انتهى //13:30ت م0091