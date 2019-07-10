السيح 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج الدكتور ممدوح بن صالح الهادي بمناسبة تكليفه مديراً للمجمع.ورحب الماضي بالدكتور ممدوح، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد، وحثه على بذل الجهد وأداء الأمانة الموكلة له لخدمة المستفيدين من خدمات المجمع.من جهته عبر الدكتور الهادي عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على حسن الاستقبال ووعد ببذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات المجمع الذي يعد من أحدث المجمعات الطبية المتخصصة بالمملكة.// انتهى //13:40ت م0093