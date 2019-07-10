بريدة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق10 يوليو 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، خدمة تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي الإمارة عبر منصة "بياناتي الوظيفية" إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة خالد بن محمد العويس، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالإمارة فهد العواد.واستمع سموّه إلى شرح مفصل عن منصة بياناتي الوظيفية التي تُقدّم خدمات الكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من دعم كل ما من شأنه راحة المواطنين، مشيداً بما تبذله وزارة الخدمة المدنية من خدمات إلكترونية مقدَّمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين، تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي في تقديم خدمات إلكترونية رقمية تخدم مجالات الخدمة المدنية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة وفروعها.وحث سموه جميع موظفي الإمارة على التفاعل الإيجابي مع المنصة والتسجيل فيها تحقيقاً لتمكين وتسريع تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، داعياً سموه جميع الموظفين في الإدارات الحكومية بالمنطقة للمبادرة في التسجيل بمنصة بياناتي الوظيفية وتحديثها تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.من جانبه، عبر مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، وتدشينه خدمة تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي الإمارة عبر منصة بياناتي الوظيفية، التي تمكن الشخص من خلال خطوات بسيطة وسهلة تحديث بياناته في أي وقت ومن أي مكان، من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة باستخدام النفاذ الموحد باستخدام البيانات في نظام "أبشر".// انتهى //14:06ت م0098