أبها 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق10 يوليو 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس، حفل ختام "ورشة التفكير التصميمي" التي دشنها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للجامعة، ونفذتها الجامعة ممثلة في مركز وادي التصميم بعمادة التعلم الإلكتروني بالشراكة مع أكاديمية هاسو بلاتنر الألمانية.وأشاد السلمي بفكرة الورشة وآلية تطبيقها الميدانية، مؤكدًا أنها إحدى الورش النوعية، وحققت مخرجات مميزة بالنظر إلى المنهج العلمي الميداني الدقيق الذي تم إتباعه في الورشة، وما تخلله من نزول إلى الميدان والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومن ثم البحث عن الحلول وآليات المعالجة المناسبة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التنمية المستدامة وجودة الحياة.وأبان عميد التعلم الإلكتروني المشرف على مركز وادي التصميم الدكتور فهد الأحمري أن الورشة التي استمرت لمدة 3 أيام، وقدمها نخبة من المدربين المميزين، تأتي في إطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن برنامج "جودة الحياة"؛ حيث هدفت إلى مناقشة التحديات وتوليد الحلول والأفكار لجعل مدينة أبها "مدينة أكثر استدامة وسعادة"، وتمت دراسة 5 تحديات ومناقشة وضع حلول ومشاريع ابتكاريه لها من خلال النزول إلى الميدان والتفكير، بمشاركة 37 متدربًا ومتدربة حضروا الورشة، كما هدفت إلى تحقيق رؤية إمارة المنطقة في مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير .// انتهى //14:14ت م0100