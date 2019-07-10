الدمام 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأوقفت بلدية القطيف اليوم، إحدى الشركات المتعاقدة معها على سفلتة الشوارع في المحافظة على خلفية استخدام إحدى المعدات المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس خالد العتيبي أن الجهاز الإشرافي والرقابي التابع للبلدية اكتشف استخدام إحدى المعدات المستخدمة في عملية السفلتة غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن الفريق اتخذ قرارًا بإيقاف العمل بالمعدة المذكورة، نظرًا للآثار المترتبة على العمل بتلك المعدة، لافتًا إلى أن البلدية حريصة على استخدام المعدات ذات المواصفات المنصوص عليها بالعقود للالتزام بمستوى الجودة في إنجاز العمل.وبين أن البلدية ألزمت تلك الشركة بضرورة استبدال المعدة على الفور قبل مواصلة العمل، مؤكدًا أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الشركة من خلال تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //14:52ت م0129