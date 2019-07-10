جيزان 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساجتمع رئيس غرفة جازان خالد صايغ بمقر الغرفة اليوم، بوفد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ''منشآت'' برئاسة مدير إدارة المعارض والرعايات وتجارب العملاء بدر بن حمد القاضي.وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات منها تشكيل فريق عمل من الجهتين لبحث وتنسيق مجالات التعاون وأوجه العمل المشترك، خاصة في مجالات برامج التدريب والتوظيف والمعارض والتحضير لعدد من المعارض، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة من منشآت أمام قطاع الأعمال بجازان، فيما اطلع الأعضاء على برامج الغرفة ودورها في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.من جهة أخرى بحث وفد "منشآت" مع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بمقر الأمانة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سبل التعاون بين أمانة جازان والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ''منشآت' وغرفة جازان، بهدف خدمة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة وعمل جميع التسهيلات لهم.// انتهى //15:27ت م0136