أبها 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس، مهرجان الجامعة للتراث الذي تنظمه الإدارة العامة للعلاقات الجامعية في مركز الملك فهد الثقافي "قرية المفتاحة" وسط مدينة أبها، وذلك ضمن مبادرات "حسن الوفادة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية .وأكد مدير الجامعة في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح أهمية تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية بشكل مستمر، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة عسير على حرصه الدائم ومتابعته الحثيثة لأنشطة الجامعة، ولكل من ساهم في إقامة وإنجاح هذه الفعاليات من مختلف جهات الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن الجامعة تحرص من خلال مشاركتها ضمن مبادرات "حسن الوفادة" على تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف فروعها بمنطقة عسير بهدف تفعيل المبادرة وفق ما تتمتع به الجامعة من تخصصات متنوعة.وتأتي مبادرات الجامعة في "حسن الوفادة" بالتعاون مع فروع الجامعة في تهامة، وعمادة خدمة المجتمع، وكلية الطب، وكلية العلوم والآداب بتنومة، وكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب، إضافة إلى كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، والإدارة العامة للعلاقات الجامعية، فيما تنوعت المبادرات ما بين اجتماعية وثقافية وعلمية وبلغ عددها أكثر من 45 فعالية من الجهات المشاركة، تضمنت حملة ميدانية لاستقبال ضيوف وزوار منطقة عسير في مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى عدد من الحملات التوعوية والتي تتعلق بتوعية المجتمع في عدد من المجالات.وتقدم الجامعة خلال فصل الصيف 18 دورة تدريبية مجانية في كل من محافظات تهامة، وتنومة، وظهران الجنوب، إضافة إلى عدد من المسابقات التي تقدمها وتشرف عليها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أيضًا حملات صحية تقيمها وتشرف عليها كلية الطب في أبرز معالم المنطقة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار والمصطافين، إضافة إلى دوري لكرة القدم على كأس معالي مدير الجامعة بمحافظة سراة عبيدة وعدد من الفعاليات الأخرى.// انتهى //15:31ت م0138