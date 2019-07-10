المنامة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,539.91 نقطة، بارتفاع قدره 1.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.27 نقطة، بارتفاع قدره 2.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 9 ملايين و 382 ألفا و 296 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و 635 ألفاً و 749 ديناراً نُفذت من خلال 151 صفقة.// انتهى //15:34ت م0139