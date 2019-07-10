سكاكا 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري في مكتبه اليوم, المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الجوف الدكتور أحمد السناني، والمستشار بمكتب سموه الدكتور جهاد بن زين العابدين.وجرى خلال مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التعاون المستمر بين إمارة المنطقة والجامعة، إلى جانب بحث متطلبات تفعيل كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز لأبحاث التنمية المستدامة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه لتحقيق التنمية المستدامة مجتمعياً واقتصادياً وبيئياً واستثماريا لما يتوافر في الجامعة من إمكانات تحقق أهدافه ، كما تمت مناقشة أبرز متطلبات تفعيل حاضنات ومسرعات الأعمال بالمنطقة.وأبدى الدكتور البشري استعداد الجامعة لتقديم كل ما يمكن لتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة التي تنطلق بالتأكيد من توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة في مختلف المجالات.يُذكر أن كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز سيعمل على معالجة عدد من القضايا التي تهم منطقة الجوف وكيفية تعزيز التنمية المستدامة فيها، كما تتمركز رؤيته حول التميز في البحث العلمي والاستشارات لتنمية المجتمع اقتصادياً وفكرياً وبيئياً، فيما تكمن رسالته في إيجاد الحلول العلمية وتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //15:35ت م0140