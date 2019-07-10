بروكسل 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مع الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية لمجموعة دول الساحل الخمس، (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد)، الاجتماع السنوي الخامس اليوم في بوركينا فاسو لاستعراض مجالات التعاون المختلفة ومناقشة الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل.وأعرب بيان مشترك صدر في بروكسل عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني وتجدد الهجمات من جانب الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل.وأكد البيان إرادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول منطقة الساحل الخمس على تعزيز الشراكة لتحقيق السلام الشامل ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى تحسين مستوى التنسيق بين القوة المشتركة وقوات الدفاع والأمن الوطني والشركاء الدوليين.// انتهى //16:24ت م0154