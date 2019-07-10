جدة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.وتمنى خادم الحرمين الشريفين لدولته التوفيق والنجاح وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.وقد عبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.// انتهى //16:30ت م0156