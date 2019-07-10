إسلام آباد 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.05% أي ما يعادل 15 نقطة، وأقفل عند مستوى 33840 نقطة.وبلغ حجم التداول 25847410 سهماً نفذت في 286 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 115 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 149 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والقطاع الهندسي على التداول الإيجابي، في حين شهدت أسهم شركات تجميع السيارات والمواد الكيميائية تراجعاً في قيمتها في السوقية في البورصة.// انتهى //16:31ت م0157