القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءًا متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، قابلها عمليات شراء من المستثمرين الأفراد المصريين على قطاع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وانخفض مؤشر الشوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6ر0 % مسجلاً 26ر14013 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 43ر0% ليصل إلى 74ر545 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 22ر0%، منهيًا التعاملات عند مستوى 94ر1411 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر2 مليار جنيه ليصل إلى 1ر749 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه.// انتهى //16:43ت م0159