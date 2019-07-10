لندن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسوقع وزير الداخية البريطانية ساجد جافيد اليوم في لندن مذكرة تفاهم مع نظيرته السويسرية كارين كيلر-سوتر تتيح استمرار تعاون البلدين عقب بريكزيت في مجالي محاربة الجرائم العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب.وأكد وزير الداخلية البريطاني في بيان، أن الإرهاب لا يعرف أي حدود، لذا من الضروري أن تتعاون المملكة المتحدة، عن كثب، مع أقوى حلفائها لمعالجة أسوأ أشكال النشاط الإجرامي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.وأشار جافيد إلى أن سويسرا تعد شريكاً أمنياً رئيسياً للمملكة المتحدة، وأن هذا الاتفاق علامة على التزام المملكة المتحدة غير المشروط بالمساهمة في أمن أوروبا عقب بريكزيت.// انتهى //16:45ت م0161