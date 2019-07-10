المدينة المنورة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات والمبادرات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة والفروع التابعة له ، وفقاً للأهداف المخطط لها من خلال البرامج والمشاريع المعتمدة، التي أدت إلى تحسين كفاءة الأداء بصفة عامة في جميع أوجه الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة والتي انعكست بالإيجاب على قطاعات الفرع.وأوضح المهندس عبدالله الصاعدي أن الإنجازات التي تمت في قطاع العمل تطوير وتوسعة صالة خدمة العملاء بمكتب العمل بالمدينة المنورة (رجال) وتطبيق إجراءات تأهيل الموظفين للخدمات الشاملة لخدمة كافة العملاء من الإدارات التابعة لتصبح صالة خدمة العملاء شاملة ، إضافة إلى افتتاح أقسام نسائية لمكاتب العمل في كل من المحافظات (ينبع، العلا، خيبر، بدر، الحناكية، العيص، المهد) وأيضاً افتتاح وحدة للخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة (رجال – نساء) في حين بلغ عدد مُتلقي الخدمات بالمركز 33.469 مستفيداً من الجنسين .وأشار الصاعدي إلى إنشاء مركز لخدمة العملاء (نساء) بمقر مركز التنمية الاجتماعية لتقديم كافة الخدمات لقطاعي العمل والتنمية، وافتتاح فروع أخرى شاملة لخدمات الوزارة في سبع محافظات ( ينبع، بدر، العلا، الحناكية، العيص، ثرب) إضافة افتتاح دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة ينبع.وأعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله الصاعدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ، على متابعته المستمرة لما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة.// انتهى //16:59ت م0163