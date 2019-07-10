الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين والوفد المرافق خالد الرميحي.وجرى خلال الاجتماع بحث جهود تكثيف العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات والعوائق لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك توحيد الجهود في المحافل الاقليمية والدولية.وأشاد الدكتور الزياني بالجهود الموفقة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين من أجل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، وما توفره مملكة البحرين من تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، منوهًا بما توفره بيئة الأعمال في مملكة البحرين من مزايا تنافسية عديدة، معربًا عن اعتزازه بالجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وتعزيز المكانة الاقتصادية البارزة لمملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.حضر الاستقبال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري، والمدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس التنمية الاقتصادية حمد العماري، ومدير أول للمشاريع بمكتب الرئيس التنفيذي للمجلس ريما الكيلاني، ومدير ادارة التخطيط ورصد النتائج بمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة هنوف العيسى، ورئيس قسم متابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي بالمكتب إيمان الماضي.// انتهى //17:03ت م0165