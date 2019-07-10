الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسوقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، في مقرها بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح شباب السلمي ونائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" المهندس فؤاد محمد موسى.وتأتي الاتفاقية بين "الصادرات السعودية" و "سابك" بهدف تنمية وتعزيز صادرات المنشآت الوطنية غير النفطية وتطوير المصدرين والتسويق والترويج لمنتجاتهم في الأسواقالدولية، خصوصاً وأن "سابك" تعد جهة رائدة في مجالات الصناعات الأساسية وأحد أكبر المنشآت العالمية في مجالها، وتتمتع بالعديد من الإمكانيات والخبرات الدولية اللازمة، كما أن "الصادرات السعودية" جهةٌ مُمكِّنة للإسهام في زيادة الصادرات ودعم المصدرين وفتح أسواق جديدة للتصدير.ويعد هذا التعاون بين الجهتين محوراً مهماً للاستفادة من التواجد الدولي والخبرة الدولية لـ "سابك"، إلى جانب الخدمات والإمكانيات التي تقدمها "الصادرات السعودية" للمصدرين،وحيث أن الصادرات غير النفطية تعدّ أحد أهم ركائز رؤية 2030م، فإن توظيف إمكانات المنشآت الصناعية والعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتقديم الحوافز للمصدرين يعد داعماً لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، ورافعاً لجودتها التنافسية بما ينعكس إيجاباً على أهداف الرؤية بشكل عام والمصدرين بشكل خاص، وقد أبدت "الصادرات السعودية" و"سابك" رغبتهما في التعاون بينهما على نحو يتوافق مع المهام المنوطة لكل منهما بدعم مبادرات تعاون من شأنها الإسهام في زيادة صادرات المنشآت السعودية غير النفطيةوالانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف جميع إمكانياتهما الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عبر دعم إقامة برامج التطوير والتأهيل المختلفة وتبادل الخبرات بين الطرفين على نحو يدعم شريحة المنتجين السعوديين المستهدفة لخدمة هذا القطاع بالشكل الأمثل ليعود بالنفع والفائدة على المملكة.وتعزز هذه الاتفاقية الجهود من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبةالصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.الجدير بالذكر، أن "الصادرات السعودية" توظف جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل "الصادرات السعودية" أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب.وتسهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين معالمشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية، كما يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.// انتهى //17:04ت م0166