جنيف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد اليوم سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر واليمن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بيتر ماورر.وناقش الاجتماع الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.// انتهى //17:47ت م0182