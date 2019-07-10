الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,417 سلة غذائية، تزن 104 أطنان و858 كيلو غراما للعائلات اللبنانية في مدينة بيروت، ضمن مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر الأشد فقرًا في العاصمة اللبنانية بيروت.وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على رسالة المملكة ودورها الإنساني المميز منذ القدم في خدمة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض.// انتهى //18:05ت م0183