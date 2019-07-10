الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الكاميرون 50 طناً من التمور، في حفل أقيم في مقر سفارة المملكة في ياوندي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، وممثلي وزارة المالية السعودية وفريق المركز، ومن الجانب الكاميروني وزير التوظيف والتأهيل المهني عيسى تشيروما ووزير المالية يعقوب عبدالله ووزير الاقتصاد والتخطيط الأمين عثمان مي ومدير الإدارة الآسيوية في وزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية اباشيمين ديمانغانا.وخلال حفل التسليم ألقى السفير المسهر كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على المساعدات التي شملت العديد من الدول في شتى أنحاء العالم، مشيرًا أن هذه الهدية تأتي استمراراً للأعمال الإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.فيما عبر مسؤولو الحكومة الكاميرونية عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الوقفات الإنسانية للمملكة وعلى الهدية التي قُدمت لهم وأنها ستخدم عددًا كبيرًا من المحتاجين في الكاميرون.// انتهى //18:06ت م0184