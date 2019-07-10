الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واسأقام القسم النسوي بجمعية المتقاعدين الأهليه بمنطقة الرياض، أمس، محاضرة بعنون " الوعي في عالمنا الداخلي "، وذلك في ديوانية الصالح الخيرية، بحضور عدد من المتقاعدات.وألقت المحاضرة الاخصائية الاجتماعية هيفاء صفوق، تناولت فيها الاعتقادات السلبية والإيجابية وكيفية تأثيرها على المشاعر ، التي تنعكس سلباً على تصرفات الفرد، ومدى معرفة الإنسان لنفسه ( قوة وضعف )، وكيفية تقبل الضعف قبل القوة، وكيف نطور أنفسنا.وأوضحت عضوة مجلس إداره الجمعية رئيسة القسم النسوي سلوي عبدالرحمن الشهراني أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية لخدمة المتقاعدات؛ تنظم اللجنة الثقافية الندوات والمحاضرات القيمة والبرامج التوعوية التي تعود على المتقاعدات بالنفع والفائدة ، وتعد محاضرة اليوم بداية لانطلاق البرنامج الثقافي لهذا العام، موجهة الشكر للمحاضرة هيفاء الصفوق ولرئيسة اللجنة الثقافية نوره للحيدان للجهود في إعداد البرنامج الثقافي في نسخة الجمعية الجديدة بعد تغيير مسماها إلى الجمعية الأهلية للمتقاعدين بمنطقة الرياض.// انتهى //18:07ت م0185