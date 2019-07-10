بيروت 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعربت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان عن قلقها الشديد بسبب مخططات لتفجير الأوضاع الأمنية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في لبنان.وأكدت القيادة الفلسطينية خلال اجتماع لها في بيروت اليوم، وجود مخططات حقيقية تستهدف أمن المخيمات الفلسطينية من خلال إحداث توتيرات أمنية من قبل مجموعات وعناصر مشبوهة.وتحدثت القيادة خلال اجتماعها عن وعي الفصائل الفلسطينية الكامل لمحاولات الاستهداف الأمني لمخيمات اللاجئين وتجمعاتهم.في غضون ذلك، كثفت الفصائل الفلسطينية، لقاءاتها في إطار المتابعات الدقيقة لأي محاولة خرق أمني في المخيمات، وعقدت لقاءات فلسطينية - لبنانية لم يغب عنها الواقع الإنساني الصعب الذي ترزح تحت وطأته المخيمات.// انتهى //18:07ت م0186