عمان 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسصرفت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 12.348 وصفة طبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر يونيو الماضي.وتعد عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى مخيم الزعتري التي تؤمن المرضى السوريين بالعلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بمن فيهم ذوي الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم ، وتحرص عيادات المركز على ضمان حصول كل مستفيد من اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية وذلك لصعوبة تأمينها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواء والذي يضاعف من أعباء المعيشة عليهم.// انتهى //18:07ت م0188