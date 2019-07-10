جنيف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اليوم اجتماعاً في جنيف مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس.وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية.حضر اللقاء سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.// انتهى //18:10ت م0189