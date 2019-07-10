طرابلس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري يرافقه وفد من أعضاء المجلس في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، ونائب وزير الدفاع الماليزي وعضو البرلمان "محمد جوهري بن بهاروم" ووكيل شمال أفريقيا والشرق الأوسط "يسرى عزينزام".وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.من جهته عبّر الجانب الماليزي عن قوة العلاقة بين البلدين خاصة في المجالين التعليمي والاقتصادي، مؤكدين أن ماليزيا ستدعم بقوة الحكومة الشرعية في ليبيا، وأنها ضد الحلول العسكرية.// انتهى //18:22ت م0191