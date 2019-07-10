القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد أعمال الدورة العادية الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة يوم 17 الشهر الجاري برئاسة المملكة، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة للمهام الإعلامية، حيث يتم خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الإستراتيجية وبحث آليات تطويره.وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل في تصريح له اليوم: إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ١٨ بندًا، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونه أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي لازالت تعد القضية المركزية للأمة العربية خاصة في ظل تعنّت الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف أنه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.وأوضح أن بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" يظل بندًا دائمًا على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها بما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.وأبان أن جدول الأعمال يتضمن خلال هذه الدورة عددًا من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي.ولفت الانتباه إلى أن هذه الدورة ستشهد أيضًا استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.وتابع قائلاً: إنه سيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا.وأفاد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بأنه سيسبق هذه الدورة للمجلس الوزاري عقد اجتماع الدورة العادية (93) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع الدورة (11) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي، لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس تمهيدًا لعرضه على وزراء الإعلام لاعتماده.مما يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعًا طارئًا عند الضرورة.// انتهى //18:23ت م0192