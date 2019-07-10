طرابلس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري بمقر المصرف ببنغازي اليوم نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها ويليامز في شرق ليبيا وتحديدًا بنغازي مع عدد من المسؤولين في إطار اهتمام البعثة باستمرار التواصل مع الأطراف كافة في ليبيا والعمل مع الجميع من أجل معالجة أوجه الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.// انتهى //18:30ت م0194