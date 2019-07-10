رام الله 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه تشكل امتدادا للانقلاب على مرتكزات النظام الدولي وقرارات الأمم المتحدة، و "كرماً" أمريكياً على حساب الحقوق الوطنية المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني، وأيضاً محاولات استبدال مرجعيات السلام الدولية بمرجعيات تُرسم على مقاس الاحتلال ومصالحه، وتكشف حقيقة نوايا ادارته المعادية للسلام".وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن أحلام فريق ترامب لن تمر على الشعب الفلسطيني وستسقط كسابقاتها من المؤامرات والمشاريع التي حاولت تصفية وتذويب القضية الفلسطينية، مشددة على أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما يلزم لإنجاح فرص السلام والمفاوضات بأشكالها كافة، وهي ترفض أية حلول وسط أو مجتزأة على الحل الوسط التاريخي الذي تضمنه الاعتراف المتبادل بين الجانبين، والداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.// انتهى //18:33ت م0195