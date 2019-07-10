لندن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب ، الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب ، للمرة التاسعة في مسيرته بفوزه اليوم على البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 6-4 و6-صفر و6-2 .ويلتقي ديوكوفيتش الذي حقق فوزه السادس على غوفان من أصل سبع مواجهات بينهما الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والأرجنتيني غيدو بيا .// انتهى //18:45ت م0196