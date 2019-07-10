رياضي / بطولة ويمبلدون لكرة المضرب : الصربي ديوكوفيتش إلى نصف النهائي
الأربعاء 1440/11/7 هـ الموافق 2019/07/10 م واس
لندن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب ، الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب ، للمرة التاسعة في مسيرته بفوزه اليوم على البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 6-4 و6-صفر و6-2 .
ويلتقي ديوكوفيتش الذي حقق فوزه السادس على غوفان من أصل سبع مواجهات بينهما الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والأرجنتيني غيدو بيا .
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18:45ت م
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