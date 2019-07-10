سنغافورة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح مساء أمس وفود الجامعات السعودية الحكومية المشاركة في رحلة سنغافورة العلمية 2019 (رواد الرؤية) برئاسة عمداء شؤون الطلاب في 12 جامعة، وعدد من المشرفين والطلاب.وتناول اللقاء الحديث حول التعاون العلمي المشترك بين المملكة وسنغافورة، فيما أعرب السفير سعد الصالح للمشاركين في الرحلة عن تمنياته لهم بنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة لها وأن تسهم بمشيئة الله في تعزيز العلاقات في المجال العلمي والثقافي بين البلدين الصديقين، وأن يتمكنوا من الاطلاع على تجربة الجامعات السنغافورية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية للاستفادة منها في مسيرة التعليم في الجامعات السعودية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة الداعمة لتطوير مسيرة التعليم والجامعات حتى تصل إلى مكان متميز من بين أفضل الجامعات في العالموأقام السفير الصالح بهذه المناسبة حفل عشاء تكريمًا للوفود التي تمثل جامعات : الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وأم القرى، وطيبة، و جازان، والجوف، والحدود الشمالية، وجدة، والمجمعة، وحفرالباطن، حضره أعضاء السفارة والملحقية الثقافية في سنغافورة.// انتهى //18:46ت م0198