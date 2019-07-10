رياضي / اتحاد الرياضات اللاسلكية يرسم خطته للفترة المقبلة
الأربعاء 1440/11/7 هـ الموافق 2019/07/10 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية التحكم عن بعد " تحكم " اليوم اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم وحضوو جميع الأعضاء وذلك في مقر الاتحاد بالرياض .
وتم خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ، والإطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية، والاستعدادات الخاصة بها ، وإقرار خطة العمل للفترة المقبلة والنشاطات التي ستتضمنها سواء البطولات أو النشاطات العلمية في مختلف مناطق المملكة.
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