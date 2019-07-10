الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية التحكم عن بعد " تحكم " اليوم اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم وحضوو جميع الأعضاء وذلك في مقر الاتحاد بالرياض .وتم خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ، والإطلاع على برنامج البطولات الداخلية والخارجية، والاستعدادات الخاصة بها ، وإقرار خطة العمل للفترة المقبلة والنشاطات التي ستتضمنها سواء البطولات أو النشاطات العلمية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //18:46ت م0199