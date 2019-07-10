الطائف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بعد غد الجمعة حفل سباق الخيل التاسع لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440 هـ على مساهمة النادي هدية " جوائز مالية " وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .ويتكون حفل السباق التاسع على مساهمة هدية جوائز ماليه " من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي ، الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح انتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال ، والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل الرابحة "1" فوز إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال ، والثالث إنتاج السعودية وربحت من 1 ـــ 2 فوز إنتاج أربع سنوات ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال.وفي الشوط الرابع للخيل المستورد لجميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فأكثر " ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، والشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية من 1 ـــ 2 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، والسادس إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح " إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته المالية80 ألف ريال ، أما الشوط السابع على هدية نادي الفروسية جميع الدرجات " إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال ، .// انتهى //18:47ت م0200