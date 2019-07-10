واشنطن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم أن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي "يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة".وأكد في تصريحات صحفية أن المركزي الأمريكي مستعد "للتصرف على النحو المناسب" لدعم النمو المستمر منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أن تلك المخاوف ربما تبرر خفض الفائدة.وقارن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بين "التوقعات الأساسية" لمجلس الاحتياطي المتمثلة في استمرار النمو الأمريكي وبين مجموعة كبيرة من المخاطر من بينها استمرار ضعف التضخم وتباطؤ نمو الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وتراجع استثمارات الشركات بسبب الضبابية التي تكتنف استمرارية الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ودول أخرى ومدى شدتها.// انتهى //18:47ت م0201