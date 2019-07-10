الطائف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية السبت القادم حفل سباق الخيل العاشر لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440 هـ على كأس جامعة أم القرى وجائزة نادي الفروسية التقديرية وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .ويتكون السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي الشوط الأول للخيل المستورد لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر " ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100ألف ريال ، والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح " إنتاج للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال ، والثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات / إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100ألف ريال .وفي الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 110 آلاف ريال ، والخامس إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80 ألف ريال ، والسادس على كأس جامعة أم القرى فرس مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال ، والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 100 ألف ريال .// انتهى //18:52ت م0204