القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الكاميروني أليوم نيانت لإدارة مباراة منتخبي تونس ومدغشقر غدا الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر.ويساعد نيانت مواطنيه إيفاريست مينكواندي وإلفيس نوفو، والحكم الرابع سيكون إيريك أوتوجو من الجابون، والفرنسي بينوا ميلوت سيكون مسؤولاً عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).يذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستظهر للمرة الأولى فى تاريخ كأس أمم إفريقيا بدءًا من دور الثمانية الذي ينطلق اليوم الأربعاء بمواجهة منتخبي السنغال وبنين.// انتهى //18:52ت م0205