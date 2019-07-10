واشنطن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واساتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ولمدة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأميركية ستزيد قريباً.وقال الرئيس ترامب وفقاً لموقع التواصل الاجتماعي: "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سراً في انتهاك كامل للاتفاق السيء الذي كلّف 150 مليار دولار والذي أبرمه وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة الرئيس السابق أوباما.وأضاف : "تذكروا أن أجل هذا الاتفاق سينقضي خلال سنوات قليلة وأن العقوبات ستزيد قريباً بشكل كبير".// انتهى //19:46ت م0207