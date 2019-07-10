سياسي / الرئيس الأمريكي يدين إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ويعد بمزيد من العقوبات
الأربعاء 1440/11/7 هـ الموافق 2019/07/10 م واس
واشنطن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ولمدة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأميركية ستزيد قريباً.
وقال الرئيس ترامب وفقاً لموقع التواصل الاجتماعي: "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سراً في انتهاك كامل للاتفاق السيء الذي كلّف 150 مليار دولار والذي أبرمه وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة الرئيس السابق أوباما.
وأضاف : "تذكروا أن أجل هذا الاتفاق سينقضي خلال سنوات قليلة وأن العقوبات ستزيد قريباً بشكل كبير".
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