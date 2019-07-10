ينبع 07 ذي القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسحققت الهيئة الملكية بينبع رقما قياسيا في مجال السلامة حيث سجلت أكثر من 12 مليون ساعة عمل دون أي إصابة في مواقع المشاريع بمدينة ينبع الصناعية بحسب ما أوردته إحصائية الهيئة الملكية بينبع للسلامة النصف سنوية من العام الجاري 2019م لمشاريعها البالغ عددها 150 مشروعاً، وتضمنت الإحصائية تنفيذ أكثر من 561 ورشة عمل في السلامة و4،128 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري.وكشفت الإحصائية عن حرص الهيئة الملكية على تطبيق مبادئ إجراءات السلامة للعاملين عبر تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة في مشاريعها ومرافقها كافة، ونشر الوعي الكافي حول أن السلامة أولوية قصوى في مواقع العمل، والحرص على التقيد بقواعد وتعليمات أنظمة السلامة في بيئة العمل والحرص على عدم وقوع حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية وبيئية أو تلف في الممتلكات أو توقف في العملية التشغيلية، وتزامن تحقيق هذا الرقم القياسي مع تواصل وتيرة الأعمال الميدانية في مشاريع الهيئة الملكية المختلفة في كل أرجاء مدينة ينبع الصناعية.// انتهى //19:50ت م0208