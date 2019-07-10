كوبنهاجن 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بترقيته لوظيفة سفير، معبرًا عن فخره واعتزازه الكبيرين بهذه الثقة الغالية.كما قدم الشكر لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على اهتمامه و دعمه بالعمل الدبلوماسي.ودعا السفير فهد الرويلي الله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت ظل قيادته الرشيدة أيدها الله، والتي لا تالو جهداً لتعزيز مكانته وحضوره الشامخ بين الأمم.// انتهى //20:17ت م0209