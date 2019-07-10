عرعر07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسضبطت فرق التفتيش التابعة لمكتب العمل في محافظة رفحاء 45 مخالفة تشغيل للعمالة في وقت العمل تحت أشعة الشمس في عدد من أحياء المحافظة وذلك خلال المدّة الماضيه.وأوضح مدير مكتب عمل رفحاء شعلان بن عويد الزوبعي أنّ هناك تعليمات تنصّ على معاقبة المنشآت المخالفة و اتخاذ إجراءات حيالها و إنذار بعضها تجنباً لتغليظ العقوبات عليها وفقا لنظام الوزارة، مبيناً أن المخالفات التي تُرصد في شأن تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس ، مضيفًا أنه جرى التواصل مع مشرفي المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة».وأكّد الزوبعي أنّ القرار المتعلّق في عدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس على أنه " لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12 ظهراً إلى الثالثة عصراً، خلال المدّة الواقعة بين اليوم الـ15 من شهر يونيو حتى نهاية اليوم الـ15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي ".ويهدف القرار إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الخاص وصحتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة وتجنيبهم المخاطر الصحية وفق الاعتبارات المهنية.يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكّدت على أصحاب العمل تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نصّ عليه القرار.// انتهى //20:56ت م0213