القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واستغلب المنتخب السنغالي على نظيره البنيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019م لكرة القدم التي تستضيفها مصر.وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب السنغال إدريسا جاي في الدقيقة 69، لتكون بذلك السنغال أول المتأهلين للدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من مباراة تونس ومدغشقر التي تقام غدا على ستاد السلام بالقاهرة.// انتهى //21:01ت م0217