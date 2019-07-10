الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد فريق العمل الخاص بقانون الأرصاد الجوية لمجلس التعاون الاجتماع الثالث الذي بدأ أعماله اليوم بمقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.وناقش الاجتماع المسوّدة النهائية لقانون الأرصاد الجوية مع لائحته التنفيذية الذي أعدّته الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء ما ورد إليها من الجهات المعنية بمرافق الأرصاد الجوية في دول المجلس.ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار الاجتماع (10) للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون التي عقدت في جدة، ديسمبر، 2016م.// انتهى //21:03ت م0218