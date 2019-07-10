كولمار 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسحقّق بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان فوزه الأول في النسخة الـ106 من طوّاف فرنسا الدولي للدرجات الهوائية بتصدره المرحلة الخامسة التي امتدت لمسافة 175.5 كلم بين سان-دييه-دي-فوسج وكولمار، فيما بقي القميص الأصفر المخصّص لمتصدر الترتيب العام بحوزة الفرنسي جوليان ألافيليب.وقطع الدراجون الـ77 الأوائل خط نهاية المرحلة بنفس التوقيت بينهم حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس الذي حلّ في المركز الرابع والعشرين وألافيليب العاشر الذي حافظ على القميص الأصفر بعدما انتزعه في المرحلة الثالثة ليصبح أول فرنسي يرتدي قميص المتصدّر منذ طوني غالوبان عام 2014م.وفي الترتيب العام، يتصدر ألافيليب بفارق 14 ثانية عن فان أيرت، فيما يحتلّ الهولندي ستيفن كرويسيفيك المركز الثالث بفارق 25 ثانية.وستكون مرحلة الخميس الأولى في الجبال بين مولهوس ولابلانش دي بيل فيي لمسافة 160.5 كلم.//انتهى//21:20ت م0220