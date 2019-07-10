الرباط 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسانطلقت في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بمدينة الرباط اليوم، أعمال الاجتماع حول برنامج "تفاهم" لتبادل الطلاب والمدرسين والباحثين بين الجامعات في الدول الأعضاء الذي تعقده "إيسيسكو" بالتنسيق مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها.وشارك في افتتاح الاجتماع الذي يستمر يومين، ممثلو الجامعات الإسلامية في كل من بنغلاديش وماليزيا وباكستان والسودان وأوغندا وعدد من المديرين ورؤساء المراكز المتخصصة في "إيسيسكو".كما اعتمد المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي في ختام دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مقر "إيسيسكو" في ديسمبر الماضي التقرير حول برنامج تفاهم لتبادل الطلبة والباحثين والأساتذة، داعيًا الجامعات إلى دعم هذا البرنامج، وتشجيع تبادل الطلبة والباحثين والأساتذة.يذكر أن مشروع "تفاهم" لتبادل الطلاب والمدرسين والباحثين بين جامعات الدول الأعضاء في منظمة "إيسيسكو"، سبق وأن صادق عليه المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في الرباط يومي 18 و19 ديسمبر من العام 2014م.// انتهى //21:20ت م0221