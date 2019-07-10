صلالة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي"USPTO" ووزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان اليوم في مجمّع السلطان قابوس الشبابي في صلالة بسلطنة عمان برنامج " ممارسات الفحص الإستراتيجي للبراءات "، بمشاركة رئيسة مركز تدريب الملكية الفكرية المهندسة إيمان عبدالله البدر .// انتهى //21:21ت م0222