القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهّلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢م التي ستتضمّن ثلاث مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل خمسة منتخبات للمونديال.وأعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظام مونديال ٢٠١٤م نفسه مرّة أخرى حيث ستكون المرة الأخيرة التي يتأهّل فيها خمسة منتخبات من أفريقيا خاصة وأنّ كأس العالم ٢٠٢٦م سيقام بمشاركة ٤٨ فريقًا وستزيد مقاعد أفريقيا إلى ٩ مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحق.وجاء نظام التّأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢م من مرحلة أولى تمثل "الدور التمهيدي" حيث تُعفى المنتخبات أصحاب أول ٢٦ مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من هذا الدور الذي يشارك فيه ٢٨ منتخبًا هي الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها ١٤ فريقًا.وتنضم تلك المنتخبات الـ 14 المتأهّلة من الدور التمهيدي في المرحلة الثانية إلى الـ ٢٦ منتخبًا المعفية من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من ٤٠ فريقًا تُقسّم إلى ١٠ مجموعات من خلال ٤ مستويات ليتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستُقسّم فيها المنتخبات إلى مستويين وإفراز ٥ مواجهات ذهاب وإياب بالقرعة بين المنتخبات المتأهّلة ليتأهل الـ ٥ الفائزون بالمواجهات المباشرة إلى كأس العالم.// انتهى //21:21ت م0223