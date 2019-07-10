إسلام آباد 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسدعت باكستان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وأوضحت المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي أنه لا بد من العمل على قطع العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال فرض ضوابط فعّالة على الحدود.وأضافت خلال مشاركتها في حوار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بنيويورك حول التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، أن من أهم الأمور التي يجب على المجتمع الدولي التركيز عليها هو القضاء على مصادر دعم الإرهاب بما في ذلك منابع تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.وبيّنت وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن الجريمة المنظمة تعتبر أداة فعّالة لتنفيذ الإرهاب عبر الحدود, مؤكدة التزام بلادها مواصلة أداء دورها في قطع الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.// انتهى //21:51ت م0227